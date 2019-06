Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

In Senden ist eine 17-Jährige in der Wohnung ihres Freundes überfallen worden. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt.

In der Wohnung ihres Freundes ist eine 17-Jährige in Senden überfallen und leicht verletzt worden. Der Täter stahl einige hundert Euro und flüchtete unerkannt. Wie die Polizei mitteilt, war der mit einem so genannten Bandana-Tuch maskierte Mann am Mittwoch kurz nach 22 Uhr in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße eingedrungen. Der Täter hebelte nach Erkenntnis der Beamten die Wohnungstüre auf und überrumpelte die 17-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung aufhielt. Als der nach Auskunft der Polizei unbewaffnete Eindringling nach einer Kasse mit Bargeld griff, versuchte die junge Frau ihn daran zu hindern. In dem kurzen Gerangel mit dem Räuber wurde die 17-Jährige leicht verletzt. Der Täter riss die Kasse mit dem Geld an sich und machte sich aus dem Staub. Wohin er flüchtete, ist nicht bekannt.

Polizei mit Fahndung bisher ohne Erfolg

Eine Nachbarin, die wegen des Lärms in der Wohnung aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei. Die Fahndung mit Streifenwagen aus Weißenhorn, Neu-Ulm und Günzburg blieb am späten Mittwochabend jedoch erfolglos. Der Kriminaldauerdienst aus Memmingen ermittelte zunächst, inzwischen ist die Kriminalpolizei Neu-Ulm zuständig. Die 17-Jährige beschrieb den mas­kierten Täter als südländischen Typ mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Drei-Tage-Bart. Er trug zur Tatzeit eine kurze Hose und ein helles T-Shirt.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Räuber einen Komplizen hatte, der sich während der Tat im Hintergrund hielt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich der Bahnhofstraße in Senden verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise zu dem Raubüberfall nimmt die Polizei in Neu-Ulm unter Tel. (0731) 801 30 entgegen.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall A8 Langer Stau auf der Autobahn 8 bei Ulm – Eine Person schwer verletzt Am Freitagnachmittag hat es einen Unfall auf der A8 bei Ulm in Richtung München gegeben. Mindestens eine Person ist verletzt. Wie ihr den langen Stau umfahren könnt, erfährt ihr hier.