Vöhringen Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Vöhringen / SWP

Schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer am Mittwochnachmittag in Vöhringen erlitten. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage mitteilte, war der 44-Jährige kurz nach 14.30 Uhr mit seinem Roller vom Bahnhof in Richtung Stadt gefahren. In einer Kurve kam er mit seinem Gefährt aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern. Er stürzte und schlitterte in den Gegenverkehr. Dort wurde er von einem VW Bus erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik gebracht.

