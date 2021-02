Hundebesitzer aus der Region berichten am Samstag, 27.02.2021, auf Facebook über gefährliche, mit Stecknadeln gespickte Hundeköder, die in der Region ausgelegt worden sein sollen. So heißt es bei „Wanted Ulm“, dass am Badesee an der Iller in Wiblingen auf Höhe des Reiterhofs Mini-Würste mit Nadeln gefunden worden seien.

Auch die private Facebook-Gruppe „Dogs Ulm/Neu-Ulm“ warnt einem Mitglied zufolge, das an den Freudenegger Seen (Auer Seen) in Senden mit Stecknadeln gespickte Würstchen gefunden worden seien.

Update: Polizei in Senden warnt vor Nadel-Ködern am Iller-Radweg

Die Polizei in Senden hat mittlerweile die Funde bestätigt und davor gewarnt. Man habe präparierte Köder mit Nadeln am Iller-Radweg auf Höhe der Freudenegger Seen entdeckt. Sie seien am Wegrand unter Blättern versteckt gewesen.

Die Polizei in Ulm hatte zuvor auf Anfrage mitgeteilt, dass man keine Informationen über Einsätze wegen Hundeködern habe. Beim Polizeipräsidium Schwaben lagen keine weiteren Meldungen über Funde vor.