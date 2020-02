Verdacht auf KO-Tropfen in mindestens vier Fällen: In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete der Sanitätsdienst auf einer Fastnachtsveranstaltung in Ahausen im Bodenseekreis eine auffällig hohe Zahl von medizinischen Notfällen in kürzester Zeit. Die Polizei hat herausgefunden, dass in mindesten drei Fällen der Verdacht einer Verabreichung von KO-Tropfen bestand. Alle Personen wurden durch die Sanitätskräfte medizinisch versorgt. Ein vierter Geschädigter meldete sich im Laufe des Samstags auf dem Polizeirevier Überlingen.

Veranstalter warnt Gäste auf Faschingsparty vor KO-Tropfen

Der Veranstalter warnte durch eine Durchsage die Gäste und ermahnte zur Vorsicht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Personen, die auf der Fastnachtsveranstaltung Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich unter (07551) 80 40 melden.