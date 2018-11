Ulm Kneipenabend eskaliert

Ulm / SWP

Eine Kneipennacht in Ulm endete am frühen Samstagmorgen in einer Schlägerei.

Wie die Polizei mitteilt, schüttete ein 31-Jähriger in einer Kneipe am Marktplatz einer Frau absichtlich ein Getränk über die Kleidung. Als die 24-Jährige ihn darauf ansprach, schlug er ihr mit der Faust auf die Brust. Ihre 24-jährige Begleitung ging dazwischen und wurde von dem Mann daraufhin ins Gesicht geschlagen. Ein unbeteiligter Gast wollte den beiden Frauen zu Hilfe kommen. Der Angreifer schlug auch ihm ins Gesicht und zertrampelte dessen Brille.

Danach flüchtete er aus der Kneipe, er konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Ein Begleiter des Schlägers beleidigte während der Anzeigenaufnahme die Polizisten.

Der Schläger wird nun wegen Körperverletzung in mehreren Fällen sowie Sachbeschädigung angezeigt. Auch sein Begleiter erhält eine Anzeige.

