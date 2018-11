Ulm Kinder vermisst: Happy End im Polizeirevier

Ulm / swp

Zwei Kinder konnten in der Ulmer Innenstadt ihre Eltern nicht mehr finden. Die gaben eine Vermisstenanzeige auf.

Zwei Kinder haben am Samstag ihre Eltern in der Ulmer Innenstadt aus den Augen verloren. Laut Polizeiangaben irrten die fünf und acht Jahre alten Geschwister weinend in der Nähe des Hauptbahnhofs umher.

Wiedersehen im Polizeirevier

Einem 72-Jährigen fielen die beiden Mädchen auf. Er verständigte die Polizei. Den Beamten gelang es, den Großvater der Kinder zu erreichen. Dieser kontaktierte die Eltern, die bereits eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatten.

Die Eltern konnten ihre Kinder wohlbehalten am Polizeirevier abholen. Die in der Schweiz wohnhafte Familie war zu Besuch in Ulm.

