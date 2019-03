Kinder in Gleisnähe haben am Dienstagnachmittag für eine Streckensperrung zwischen Stuttgart und Ulm gesorgt. Zwischen Westerstetten und Beimerstetten hatten sich laut Bahn „Kinder in Gleisnähe“ befunden. Nähere Informationen waren zunächst nicht verfügbar.

Daraufhin wurde die Gleisstrecke aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Die Folgen waren Verspätungen und Zugausfälle.

