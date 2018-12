Ulm Kind rennt bei rot über Ampel und wird angefahren

Ulm / swp

Am Samstagnachmittag ist ein 13-jähriges Mädchen bei rot über die Ampel gerannt. Dabei wurde sie von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Wie die Polizei Ulm mitteilt, ist das 13-jährige Mädchen um 17:52 Uhr aus der Bahnhofstraße in Ulm über eine rote Ampel auf die Friedrich-Ebert-Straße gerannt. Ein 43-jähriger Mercedesfahrer, der gerade auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Ehinger Tor unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 1000 Euro.

Das könnte dich auch interessieren