Ulm Junger Mann randaliert im Bus

Ulm / swp

Völlig daneben hat sich ein junger Mann am Samstag in einem Bus in Ulm benommen. Er randalierte und verletzte eine Frau.

Augenscheinlich ausgerastet ist am Samstagabend gegen 17.20 Uhr ein junger Fahrgast im Linienbus der Linie 3 auf der Fahrt von der Haltestelle Universität-Süd bis zum Traminerweg in Ulm. Während er mit einer „Lara“ telefonierte, schlug er auf Fenster, Türen und Sitze des Linienbusses ein. Kurz bevor er an der Haltestelle Traminerweg ausstieg, trat er mehrfach einer ebenfalls im Bus sitzenden 19-jährigen Frau gegen das Schienbein. Die unbeteiligte Frau erstattete kurze Zeit später bei einer herbeigerufenen Polizeistreife Anzeige gegen den ihr unbekannten jungen Mann.

Dieser wird als ca. 1,70 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt, Sommersprossen, helle Locken, seitlich kurz rasiert, bekleidet mit einer dunklen Steppjacke, einem dunklen Pullover und einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen beschrieben.

In dem Linienbus hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls weitere Fahrgäste auf. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter 0731/188-3812 zu melden.

