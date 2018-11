Senden / swp

Ein Jugendlicher soll am Samstag in Senden ein Fenster beschädigt und einer Frau in die Hand gebissen haben.

Ein Jugendlicher soll am Sonntagnachmittag die Scheibe eines Geschäfts in Senden mit einem Stein beschädigt haben.

Flucht in Richtung Bahnhof

Die Besitzerin des Ladens forderte ihn laut Polizeiangaben auf, in den Laden zu kommen. Das tat der etwa 15-Jährige. Der Polizei zufolge wurde er im Geschäft jedoch aggressiv und ging auf die Frau los. Als diese sich wehrte, soll er sie in die Hand gebissen haben.

Der Jugendliche flüchtete in Richtung Bahnhof. Er ließ Kopfhörer und einen Lautsprecher zurück.

