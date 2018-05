Unfall In 23-Tonnen-Bagger überschlagen und leicht verletzt

In 23-Tonnen-Bagger überschlagen und leicht verletzt

Scharenstetten / swp

Ein Mann hat sich bei einem Unfall bei Scharenstetten in seinem Bagger Überschlagen und wurde leicht verletzt - 120.000 Euro Schaden.

Zum Glück nur leichtere Verletzungen hat sich ein 47 Jahre alter Baggerfahrer zugezogen. Er hatte mit seinem Bagger am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr einen schweren Unfall.

Der Mann war neben der Autobahn im Bereich Scharenstetten mit Planierarbeiten beschäftigt. Als er dabei rückwärtsfuhr, bemerkte er nicht, dass er sich einem steilen Abhang näherte. Der Bagger fuhr über das Ende der planierten Fläche hinaus und kippte nach hinten. Weil die Böschung sehr steil war, überschlug sich der 23 Tonnen schwere Bagger und blieb auf dem Dach liegen.

Zum Glück hielt das Führerhaus dem Gewicht stand, so dass der Mann bei dem Überschlag nur leichtere Verletzungen am Rumpf erlitt. Er konnte den Bagger selbständig verlassen. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

An dem Bagger entstand allerdings ein Schaden von rund 120.000 Euro.