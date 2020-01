Wie die Polizei Ulm am Sonntag mitteilte, waren die 21 und 27 Jahre alten Kontrahenten in der Nacht aneinander geraten. Zuvor sei der Ältere mit seinem Wagen in provokanter Weise auf den Fußgänger zugefahren und habe im letzten Moment gestoppt.

Daraufhin habe sich ein Wortgefecht entwickelt. Als sich der Fahrer wieder in das Auto gesetzt hatte, schlug der 21-Jährige die Wagentür zu. Der Autofahrer riss daraufhin die Türe des Wagens so heftig auf, dass deren Kante die rechte Wange des Jüngeren aufschlitzte.

Bevor der Fahrer flüchtete, habe er den Verletzten geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht. Polizisten stoppten den Fahrer später und stellten das Messer sicher. Gegen den Mann, der gegenüber den Beamten erst falsche Personalien angegeben hatte, wird nun ermittelt.

Mitteilung