Blaubeuren Hungrige Diebe

Blaubeuren / swp

Unbekannte haben am Montag einen Automaten in Gerhausen geknackt und Wurst und Lebensmittel mitgehen lassen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter gegen 23 Uhr die Scheibe an dem Automat in der Hauptstraße ein. Die Diebe nahmen Wurst und andere Lebensmittel mit. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Da die Kühlkette unterbrochen wurde, mussten die anderen Lebensmittel ebenfalls entsorgt werden. Deren Wert wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte die Spuren. Einer der Täter muss sich verletzt haben. Denn die Beamten fanden Blut. Die Polizei in Blaubeuren sucht nun nach den Tätern. Wer in der Nacht zum Dienstag etwas Verdächtiges in Gerhausen bebachtet hat wird gebeten sich bei der Polizei in Blaubeuren (Tel.: 07344/96350) zu melden.