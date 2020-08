Am Montagvormittag blickten zahlreiche Passanten in der Ulmer Innenstadt in Richtung Himmel: Ein Hubschrauber kreiste am Horizont, direkt über dem Ulmer Münster. Bei genauerem Betrachten wurde klar: Es handelte sich beim tarnfarbenen Helikopter offenbar um einen Transporthubschrauber der Bundeswehr, Typ CH-53.

Helikopter über Ulm: Warum war der Hubschrauber im Einsatz?