Ein lautes Brummen ist am Dienstagmorgen am Himmel über Ulm zu hören. Ein Hubschrauber kreist dort im Bereich der Innenstadt. Langsam dreht er seine Runden, mutmaßlich auf der Suche nach irgendetwas.

Das sagt die Polizei über den Hubschrauber über Ulm

Was es mit dem kreisenden Heli auf sich hat, wollen wir wissen. Und fragen nach: „Nein, wir wissen von nichts“, sagt ein Sprecher der Polizei Ulm. Auch die Feuerwehr hat keine Antwort darauf oder Informationen dazu.

Hubschrauber über Ulm sorgt für offene Fragen

Was ist passiert? Ist jemand in Not? Warum fliegt der Hubschrauber über Ulm? Warum zieht er über der City seine Kreise und warum so langsam? Was macht er da?