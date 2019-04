Maritim, B&B, Ibis,

Ibis Budget, Golden Tulip, Intercity, Leonardo – die Liste der Hotels, die zu Ketten gehören, ist inzwischen lang. Das Angebot ist riesig, es reicht von günstig bis luxuriös: Mehr als 5500 Hotelbetten verzeichnet die Ulm/Neu-Ulm Touristik seit 2018. Tendenz steigend.

Ulm und Neu-Ulm: Dumpingpreise werden zum Problem

Die eingesessenen, kleineren und inhabergeführten Hotels müssen ganz schön strampeln, um im immer härter werdenden Konkurrenzkampf nicht unter die Räder zu kommen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Diese Binsenweisheit berücksichtigt aber keine unterschiedlichen Ausgangspunkte: Wenn es um Angebote oder Dumpingpreise geht, können die Kleinen nicht lange mithalten.

Kleine Hotels: Wo ihre Chance liegt

Ihre Chance liegt in der Qualität. Die muss stimmen. Das heißt aber auch: Die Kleinen müssen investieren. Und immer wieder neu schauen: Wo ist die Nische, die ich am besten für mich nutzen kann? Es geht also um das Prinzip: Wer sich nicht bewegt, der hat schon verloren. Ein Beispiel zeigt es: Nach der Eröffnung des Legolands 2002 kamen viele Gäste, die Hoteliers in Ulm und Neu-Ulm boten Familienzimmer an. Mittlerweile aber gibt es im Raum Günzburg mehr Hotels, im Legoland selbst ein Feriendorf. Da heißt es für die Ulmer und Neu-Ulmer Häuser: Neue Felder finden, um am Ball zu bleiben.

