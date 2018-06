Hoher Sachschaden bei Brand in Autohaus in Senden

Senden / swp

Am Samstagabend ist in einem Autohaus in Senden ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist nach ersten Erkenntnissen hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort - und konnte so noch Schlimmeres verhindern.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.