Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Zug hat sich am Montagmorgen in Herbertingen im Landkreis Sigmaringen ereignet. Der Regionalexpress aus Richtung Ulm hatte den Lkw an einem Bahnübergang auf Höhe der Ladefläche erfasst. Nach Angaben der Polizei sind dabei elf Personen verletzt worden.

Zugstrecke und Straßen gesperrt

Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Bahnhofstraße in Herbertingen musste wegen des Einsatzes für längere Zeit gesperrt. Eine Umleitung war ausgeschildert. Auch die Straße zwischen der B311 bei Hundersingen und Herbertingen wurde in beiden Richtungen gesperrt

Lkw wird auf Bahnübergang von Zug erfasst

Der Lkw wollte offenbar über den mit einer Halbschranke gesicherten Bahnübergang ins Gewerbegebiet von Herbertingen fahren, als er von dem Triebwagen erfasst wurde. Zum Zeitpunkt des Aufpralls war der Zug nach Angaben der Polizei noch rund 80 Kilometer pro Stunde schnell. Am betroffenen Bahnübergang befindet sich zur Zeit eine Baustelle, bei welcher die Schrankenschließung manuell erfolgt. Aus welchem Grund die Schranken zum Zeitpunkt des Aufpralls geöffnet waren, sodass der Lkw den Bahnübergang befahren konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz. Die Bahn-Strecke zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ist bis auf Weiteres gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.