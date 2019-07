Halle mit Heulager fängt Feuer: Noch ist nicht klar, warum Am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr eine als Heulager genutzte Halle in Hohentwiel, unterhalb des gleichnamigen Vulkankegels bei Sigen im Landkreis Konstanz, in Brand geriet.

Viele Notrufe gingen bei Feuerwehr und Polizei ein, da die schwarzen Rauchschwaden weit sichtbar waren. Der Brand wurde von einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft, griff jedoch noch auf eine angrenzende Halle über.

Hallen müssen kontrolliert abbrennen

Neben dem gelagerten Heu wurden auch einige in den Gebäuden untergestellte Arbeitsmaschinen durch die Flammen zerstört. Die beiden Hallen sind vom Feuer so sehr beschädigt worden, dass sie nicht mehr zu retten sind. Der Feuerwehr blieb nichts anderes übrig, als sie kontrolliert abbrennen zu lassen.

Feuer verursacht halbe Million Euro Schaden

Der Einsatz wird voraussichtlich bis in den Abend andauern. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wurden weder Personen noch Tiere verletzt.

Das könnte dich auch interessieren:

Brand in Rot am See Schlepper und Heuballenpresse brennen ab: über 250.000 Euro Sachschaden Zwischen Hausen am Bach und Buch haben am Montagnachmittag ein Schlepper und eine Heuballenpresse Feuer gefangen.