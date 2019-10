Während die Haftstrafe des verurteilten Vergewaltigers 14 Jahre betrifft, bleibt eine anschließende Unterbringung in einer Sicherheitsverwahrung noch unter Vorbehalt. Der 26-Jährige stand wegen mehrfacher Vergewaltigung und damit verbundener weiterer Straftaten vor dem Memminger Landgerichts. Er war 2015 aus Eritrea als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Das Urteil fiel am fünften Verhandlungstag, schon zu Prozessbeginn am 6. September hatte Staatsanwalt Sebastian Murer von einer „erdrückenden Beweislage“ gesprochen, dieser Einschätzung schloss sich das Gericht in seinem Urteil an. So hatten mehrere Opfer den Angeklagten identifiziert, ein Rucksack des 26-Jährigen war im Auto eines Vergewaltigungsopfers liegen geblieben. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten, die Frauen der Falschaussage bezichtigt.

Spaziergängerin in Egg mehr als eine Stunde missbraucht und vergewaltigt

Anfang Dezember 2018 hatten die Taten in der Region für große Angst gesorgt. Ali A. hatte nach Überzeugung des Landgerichts am 3. Dezember abends gegen 18.30 Uhr in Egg an der Günz in der Nähe der Günzbrücke eine Spaziergängerin, die dort mit ihrem Hund unterwegs war, auf einer abgelegenen Wiese mehr als eine Stunde lang missbraucht und vergewaltigt.

Eine Stunde nach Vergewaltigung in Babenhausen weitere Attacke auf Frau

Gegen 15.30 Uhr am 5. Dezember hatte der 26-Jährige dann in Babenhausen im Bereich des Roth­ach-Weihers erneut eine Spaziergängerin angesprochen und anschließend in ihrem Auto gewürgt und vergewaltigt. Die Frau konnte schließlich mit ihrem Fahrzeug fliehen.

Nur eine gute Stunde später hat Ali A. laut Urteil in der Nähe der Schillerstraße in Babenhausen erneut eine Frau brutal angegriffen. Letztendlich floh der Täter, weil ein Spaziergänger hinzukam.

Das könnte dich auch interessieren: