Ein Großeinsatz der Rettungskräfte auf dem Messegelände in Ulm hat am Samstagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Nach dem Mittagessen hatten mehrere Teilnehmer einer Fortbildungs-Veranstaltung über so starke Übelkeit geklagt, dass Notarzt und Rettungswagen alarmiert wurden.

Mehrere Personen im Krankenhaus

Mehrere Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Als Ursache für die Übelkeit wurde eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Von den Speisen, die nicht vom Catering der Messe stammten sondern vom Veranstalter selbst organisiert worden waren, stellte die Polizei Proben zur weiteren Untersuchung sicher.