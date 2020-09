Die Ursache des schweren Busunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der B 28 bei Blaubeuren ereignet hat, ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat einen Gutachter eingesetzt, der noch am Abend seine Arbeit an der Unglücksstelle auf der Blaubeurer Steige aufgenommen hat. W...