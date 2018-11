Geislingen Gleissperrung wegen spielender Kinder

Geislingen / swp

Zwei Kinder haben am Dienstagnachmittag einen Einsatz von Bundes- und Landespolizei ausgelöst. Ersten Ermittlungen zu Folge hielten sich die beiden etwa 14 Jahre alten Kinder am Bahnhof in Geislingen im Gleisbereich auf. Der Lokführer eines durchfahrenden Regional-Expresses der auf dem Nachbargleis unterwegs war erkannte die Kinder gegen 16.35 Uhr im Gefahrenbereich und gab ein Warnsignal ab. Die beiden Minderjährigen haben nach jetzigen Erkenntnissen anschließend den Gleisbereich verlassen. Beamte der Landespolizei suchten daraufhin den betroffenen Streckenabschnitt ab, während Bundespolizisten den Lokführer nach Ankunft im Hauptbahnhof Ulm vernommen haben. Die Kinder sollen mit einer dunklen und einer gelben Jacke bekleidet gewesen sein. Durch die Gleissperrungen in der Zeit von 16.35 Uhr bis 17.25 Uhr kam es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen.