Auf der B30 zwischen Laupheim und Ulm war am Samstag ein Geisterfahrer unterwegs. Gegen 17.10 Uhr kam den Fahrzeugen in Richtung Ulm auf dieser Strecke ein roter Ford Ka entgegen. Die 69-jährige Fahrerin des Kleinwagens war an der Anschlussstelle Achstetten falsch abgebogen und landete in entgegengesetzter Richtung auf der mehrspurigen Fahrbahn der Bundesstraße.

69-Jährige als Geisterfahrer auf der B30 bis Laupheim unterwegs

Sie fuhr bis Laupheim-Mitte entgegen der Fahrrichtung. Dort verließ sie mit ihrem Auto die Bundesstraße 30 wieder – sie hatte bereits bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Anschließend fuhr sie wieder auf die B30 in Richtung Biberach – auf der richtigen Fahrbahn.

Polizei stoppt Frau und nimmt Führerschein ab

Kurz vor Biberach hielt die Polizei das Auto an. Der Führerschein wurde der Lenkerin sofort entzogen, eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung folgt außerdem. Dass es auf der stark befahrenen Strecke zu keinem Unfall kam ist der Aufmerksamkeit der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer zu verdanken.

Polizei sucht Zeugen nach Geisterfahrt auf der Bundesstraße 30

Um den Sachverhalt weiter aufzuklären benötigt das Polizeirevier Laupheim (07392) 963 00 die Hilfe weiterer Zeugen. Darum werden Personen die gefährdet wurden gebeten, sich zu melden.

