Senden / swp

Eine Autofahrerin hat in Senden am Montagmittag beim Abbiegen in die Königsberger Straße ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Das berichtet die Polizei Weißenhorn. Die Autos stießen auf einer Kreuzung zusammen, beide Fahrer wurden verletzt.

Feuerwehr im Einsatz

Rettungskräfte brachten die 47-Jährige und den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Senden an der Unfallstelle im Einsatz.

