Während ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen vor dem Containerbahnhof im Industriegebiet Ulm-Nord wartete, stellte er fest, dass aus dem von ihm transportierten Container eine unbekannte Flüssigkeit austrat. Da der Mann verschiedene Gefahrstoffe transportierte, alarmierte er die Feuerwehr. Diese rückte kurz nach zehn Uhr mit einem Großaufgebot gen Himmelweiler aus. Das Alarmstichwort: H4 Gefahrgutaustritt groß, die höchste Alarmstufe für technische Hilfeleistungen.

Neben der Feuerwehr Dornstadt waren der Gefahrgutzug der Feuerwehr Ulm samt Fachberater Chemie und die Führungsgruppe des Alb-Donau-Kreises im Einsatz. Auch der ABC-Zug der Feuerwehr Ulm, eine Einheit zur Feststellung von atomaren, biologischen und chemischen Stoffen sowie zur Dekontamination, wurde in Bereitstellung gebracht. In der Spitze waren laut dem stellvertretenden Kreisbrandmeister und Dornstadter Gesamtkommandanten Achim Lang rund 65 Einsatzkräfte vor Ort.

Zunächst unklar, was genau ausläuft und wie gefährlich es ist

Den Feuerwehrleuten bot sich zunächst eine unklare Lage: Denn der betroffene Container hatte nicht nur einen, sondern insgesamt mehrere verschiedene Gefahrstoffe geladen, die allesamt zur Metallbearbeitung in der Galvanik gebraucht werden und von denen ganz unterschiedliche Gefahren ausgehen. „Im ersten Moment war daher überhaupt nicht klar, was ausläuft“, erklärt Lang. „Wir mussten am Anfang vom Maximalen ausgehen.“

In Chemikalienschutzanzügen und unter Atemschutz näherten sich Einsatzkräfte dem Container und banden eine kleine Menge der Flüssigkeit, die dann beprobt wurde. Kurz darauf stand fest: Es handelt sich um Zinnkonzentrat FS 20, eine Metallen gegenüber korrosive Substanz, die schwere Verätzungen an Haut und Augen verursachen kann und für Wasserorganismen langfristig giftig wirkt. Nach der Öffnung des Containers konnte die Feuerwehr einen beschädigten 30-Liter-Kanister feststellen, aus dem sich das Zinnkonzentrat offenbar im gesamten Raum verteilt hatte.

In der Folge wurde die Flüssigkeit im Container und auf dem Boden gebunden und fachgerecht entsorgt. Gegen 14.15 Uhr war der Einsatz beendet. „Nach aktuellem Stand ist kein Umweltschaden entstanden“, sagt Achim Lang. Auch wurde niemand verletzt. Die schnelle Reaktion des Lkw-Fahrers habe Schlimmeres verhindert.