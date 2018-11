Ulm Gast greift Türsteher an

Gast greift Türsteher an

Ulm / SWP

Weil er nicht in eine Disko in der Innenstadt durfte, hat ein 18-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Türsteher angegriffen und auf ihn angeschlagen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht. Der junge Mann durfte nicht in die Disko, da er aggressiv auftrat. Zunächst kam es zwischen ihm und den Türstehern zu einer verbalen Auseinandersetzung. Danach ging der 18-Jährige weg, kam aber kurze Zeit später wieder zurück. Er rannte von hinten auf den 31-jährigen Türsteher zu und schlug ihm von hinten seitlich auf den Kopf. Anschließend flüchtete er. Die Türsteher verfolgten den Schläger und nahmen ihn fest.

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Der Türsteher wurde leicht verletzt. Bei der Festnahme durch die Polizei gab der Schläger an, selbst verletzt worden zu sein. Er wurde daher vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Da der 18-Jährige bei der Tat einen großen Ring trug und diesen als Schlagwerkzeug benutzte, wird er vermutlich wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das könnte dich auch interessieren: