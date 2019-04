Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montagnachmittag in einer ersten Meldung mitteilt, hat ein Bagger in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) in der Schlosstraße eine Gasleitung angebaggert. Es trete Gas aus. Daher wird die A7 in Fahrtrichtung Nord sowie die OA 19 vorerst komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

