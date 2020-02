Am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr ist es auf der Gänstorbrücke, die zwischen Ulm und Neu-Ulm über die Donau führt, zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Die Brücke ist für den Verkehr in Richtung Ulm gesperrt, wie die Polizei bestätigte. Doch während der Bergung des Lasters ist eine komplette Sperrung möglich.

Lkw kracht beim Wenden gegen Betonteil der Gänstorbrücke

Nach ersten Informationen ist der Laster mit seinem Anhänger gegen ein Betonteil auf der Neu-Ulmer Seite gefahren – und stecken geblieben. Der Fahrer missachtete die Hinweise auf die Sperrung und die Höhenbeschränkung. Zu spät bemerkte er, dass er mit seinem Lastwagen nicht über die Brücke kommt. Als er das Fahrzeug wenden wollte, kam es zum Unfall.

Unfall Sperrung der Gänstorbrücke nach Lkw-Unfall Bilderstrecke öffnen

Umleitung: Gänstorbrücke weiträumig umfahren

Aktuell ist die Brücke nur von Neu-Ulm in Richtung Ulm gesperrt. Aber für die Bergung des verunfallten Lkws kann es gut sein, dass die Brücke komplett gesperrt werden muss. Autofahrer sollten den Bereich daher weiträumig umfahren.

Stau in Neu-Ulm nach Unfall auf der Gänstorbrücke

Am Donnerstagmorgen gibt es mehr Stau im Berufsverkehr als sonst in Neu-Ulm. Grund ist ein Lkw-Unfall auf der Gänstorbrücke. Verkehrsbehinderungen in der Neu-Ulmer Innenstadt im Bereich um die Brücke auf. Gegen 7.40 Uhr steht der Verkehr auf der Augsburger Straße westlich und östlich der Zufahrt zur Ganstorbrücke. Auf rund einem Kilometer geht es dort von Offenhausen und Süden her kommend in Richtung Ulm nur stockend voran. Die Verkehrsteilnehmer sollten über die nächste Verbindung, die Herdbrücke, ausweichen und so auf die andere Seite der Donau zu kommen.

Sperrung aufgehoben: Gänstorbrücke nach Unfall wieder für Verkehr frei

Um kurz nach 8 Uhr konnte die Sperrung der Gänstorbrücke nach dem Lkw-Unfall auf der Neu-Ulmer Seite wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Das bestätigte die Polizei – weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Sperrung der maroden Gänstorbrücke oft missachtet

Durch mehrere Vorfälle auf der maroden Brücke in der Vergangenheit, hat sich ihr Zustand drastisch verschlechtert. Nach der Sperrung für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 24 Tonnen, wurde die Beschränkung auf 3,5 Tonnen herabgesetzt und eine Höhenbeschränkung eingeführt.

Abriss und Neubau der Gänstorbrücke - Das ist der Zeitplan

Die Gänstorbrücke muss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. So viel steht fest. Doch wie lange wird es dauern, bis die Brücke komplett gesperrt und abgerissen wird und wann wird der Neubau stehen? Über den Zeitplan der Gänstorbrücke und deren Neubau scheiden sich die Geister.

Wir halten euch auf dem Laufenden!