Ulm / swp

Am Montag überrollte ein Autofahrer in einem Parkhaus in der Blaubeurer Straße, den Fuß einer 57-Jährigen.

Kurz vor 13 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem VW in einem Parkhaus in der Blaubeurer Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit schob eine 57-Jährige einen Einkaufswagen über das Parkdeck. Der 51-Jährige fuhr zu nah an ihr vorbei. Deshalb streifte der VW den Arm der 57-Jährigen und überrollte ihren Fuß. Die 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer sieht jetzt einer Anzeige entgegen.