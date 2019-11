Der Stadtweiher in Illertissen ist am Wochenende wie im Winter üblich abgelassen worden. Dabei kam eine stark in Mitleidenschaft gezogene Handtasche zum Vorschein.

Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass die Tasche im Jahr 2009 entwendet worden war. Der Diebstahl ereignete sich am 13. Mai 2009 bei einer Veranstaltung in der Alten Schranne. Der unbekannte Täter hatte es offenbar auf Bargeld und das Mobiltelefon abgesehen. Den Rest der Beute entsorgte er im Stadtweiher.

Über diverse Scheckkarten konnte ein Zusammenhang hergestellt werden. Die Polizei wird die Tasche und die Reste des Inhalts an die rechtmäßige Eigentümerin übergeben.