Am 1. Mai griff die Polizei einen kleinen Jungen auf dem Cannstatter Wasen auf. Frühlingsfestbesucher hatten die Polizei auf den 5-Jährigen aufmerksam gemacht, der alleine über das Gelände lief.

Auf der Suche nach dem Vater

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war der Bub auf der Suche nach seinem Vater und ließ sich auch von den Beamten nicht von seinem Weg zum Bahnhof abbringen, wo er seinen Vater vermutete. Gemeinsam mit dem Jungen durchkämmten die Bundespolizisten schließlich den Bahnhof – zunächst ohne Erfolg.

Die Polizisten konnten das aufgewühlte Kind schließlich beruhigen - er durfte sich in ein Polizeiauto setzten und sei darüber sichtlich entzückt gewesen. Im Gespräch fanden die Beamten den Vornamen des Jungen heraus und dass seine Muttersprache Englisch ist. Wie die Polizei weiter schreibt, erklärte der Kleine den Bundespolizisten genau seinen Weg mit dem Zug nach Ulm, sowie den Weg mit dem Bus und der richtigen Buslinie, welche er weiter nehmen müsste, um nach Hause zu gelangen. Dort könne er dann schließlich hinlaufen und klingeln, da „mommy at home“ sei. Einen Nachnamen, Adresse oder Telefonnummer wusste der 5-Jähriger allerdings nicht.

Suche nach der Familie über Facebook

Nach einem ausgiebigen Gespräch über seinen Tagesablauf auf dem Frühlingsfest und dem Besuch seines „uncle“ aus den „States“ gelang es den Polizeibeamten schließlich einen Nachnamen in Erfahrung zu bringen.

Nach einigen Anläufen wurde auf Facebook eine passende Person zu den Beschreibungen gefunden. Nach Anblick des Profilbildes habe der Junge glasige Augen bekommen und gesagt: „That's my daddy. And this is mommy and my little brother.“

Kurze Zeit später konnte der sichtlich erleichterte Vater seinen Jungen am Polizeiauto am Bahnhof in die Arme schließen. Der 5-Jährige sei während des Kaufs einer Pizza plötzlich weg gewesen. Vater und Sohn konnten schließlich den gemeinsamen Heimweg nach Ulm antreten.

