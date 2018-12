Neu-Ulm / swp

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr hat eine Frau in einer Kirche am Johannesplatz in Neu-Ulm randaliert.

Die Polizei Neu-Ulm berichtet davon, dass die 41-Jährige lauthals schreiend mit Gegenständen in dem Gotteshaus um sich warf. Ein Alkoholtest zeigte 2,6 Promille an.

Die Beamten konnten die Frau nicht beruhigen und nahmen sie daher in Gewahrsam, da sie mit weiteren Ordnungsstörungen rechneten. Bereits um 20:30 Uhr wurde sie allerdings wieder entlassen.

Das könnte dich auch interessieren