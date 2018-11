Ulm / swp

Auf die Nacht zum Freitag, hatte ein Unbekannter versucht in einer Firma in der Olgastraße einzubrechen. Er schlug ein Fenster ein um es zu öffnen. Dahinter war allerdings eine Einbruchssicherung angebracht, so dass der Dieb keine Möglichkeit hatte in die Firma einzudringen. Ein Zeuge der die Tat beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Unbekannte bereits geflüchtet. Die Ulmer Polizei ermittelt nach dem Täter.

