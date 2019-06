Am Vormittag wurde bei der Feuerwehr in Ulm eine Rauchentwicklung in einem Geschäft in der Hirschstraße gemeldet.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagmorgen zu einer Rauchentwicklung in einem Geschäftsgebäude in der Hirschstraße. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen Schmorbrand. Näheres ist zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Feuerwehr rückt mit mehreren Fahrzeugen aus.

Mehr Informationen folgen in Kürze