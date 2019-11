Laut Polizei gingen ein 41-Jähriger und eine 30-Jährige mit ihren Hunden in der Werkstraße spazieren. Einer der Hunde rannte die Böschung zum Illerkanal hinauf und sprang in den Kanal. Er konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Um den Hund zu befreien, stiegen die beiden Hundehalter ebenfalls in den Kanal.

Knietief im Wasser

Da die Uferböschung sehr glitschig war, kamen sie nicht mehr aus dem Kanal und blieben knietief im Wasser stehen. Sie wählten den Notruf. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Die Feuerwehr ließ eine Strickleiter in den Kanal. Damit konnten die Beiden selbst aus dem Kanal steigen. Augenscheinlich blieben sie unverletzt. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus.