Stundenlang ist am Freitag ein 16-Jähriger in einem Erdloch am Illerkanal bei Senden gesteckt und konnte schließlich von der Feuerwehr unterkühlt, aber nur leicht verletzt, gerettet werden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West berichtet, wählten am Freitagabend gegen 22 Uhr ein 21-Jähr...