Glück im Unglück: Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oberdischingen und Öpfingen sowie Rettungsdienst und Polizei waren am Samstag kurz vor der Mittagszeit zu einer „Rauchentwicklung in einem Wohnhaus“ ausgerückt, wie die Leitstelle Ulm vorab gemeldet hatte. Im Obergeschoss eines Wohnhauses war ein Sofa in Brand geraten. Am Samstag war die Ursache noch unbekannt. Die Feuer konnte durch das schnelle Reagieren der Wohnungsinhaber und durch den schnellen Einsatz der örtlichen Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Hochwasser bereitet Sorge

Laut dem Oberdischinger Feuerwehrkommandant Marc Krebs sei der Brand glimpflich ausgegangen. Wie er anmerkte, hoffe die Oberdischinger Wehr auf wenig Einsätze in nächster Zeit. „Unsere Feuerwehrleute sind bisher alle Corona-frei. Je weniger Einsätze, umso geringer ist auch das Risiko einer Ansteckung im Einsatz“, sagte Krebs. Wobei man bei jedem Einsatz auf umfassende Hygieneschutzmaßnahmen achte. Sorge bereitet dem Kommandant aktuell das Hochwasser. Die Wehr sei bereits in Habachtstellung bezüglich einer möglichen Überflutung der Bachläufe aus Niederhofen und Ringingen. Die Sandsäcke seien bereits hergerichtet. Beim Hochwasser 2016 hatte auch Oberdischingen mit Überschwemmungen zu kämpfen.