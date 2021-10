Am Freitagabend kurz vor 22 Uhr fuhr eine 32-jährige Autofahrerin die Europastraße in Neu-Ulm entlang. Als sie eine der dortigen Unterführungen passierte, bemerkte die Fahrzeugführerin ein wenige Wochen altes Kätzchen, welches genau in dem Augenblick vom Straßenrand auf die Fahrbahn vor ihr ...