Großer Feuerwehr-Einsatz in der Biberacher Straße in Laupheim wegen Explosionsgefahr: Wie die Polizei berichtet, hatte am Montagnachmittag ein Bagger an einer Baustelle in der Biberacher Straße eine Gasleitung beschädigt. Durch das Leck strömte Gas aus.

Feuerwehreinsatz wegen Gas: Mehrere Häuser in Laupheim evakuiert

Gegen 16.30 Uhr rückte ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften an. Wegen der Explosionsgefahr evakuierten Feuerwehr und Polizei mehrere Häuser in der Straße, etwa 20 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Gegen 18 Uhr hatten Experten den Schaden behoben und die Gefahr gebannt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.