Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in Unterbalzheim ausrücken. In einer Halle waren mehrere Lastwagen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Anwohner hatten laut Medienberichten von einem lauten Knall berichtet, danach seien Flammen sichtbar gewesen.

Die genaue Höhe des durch das Feuer entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Personen wurden nach ersten Informationen nicht verletzt.