Der Schaden, der durch einen Großbrand in Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) entstanden ist, geht in die Hundertausende. Aus bisher ungeklärter Ursache ist dort eine Stallung in Brand geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Flammen griffen am Montagabend auf drei benachbarte Wohnhäuser über.

Als der Alarm um 21.57 Uhr bei der Feuerwehr einging, war zunächst von einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesends ausgegangen worden. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte dann, dass historische Gebäude in Flammen standen. Zwei Häuser waren unbewohnt, die vier Bewohner des dritten Hauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. 135 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zum Kampf gegen die Flammen musste die Feuerwehr eine sechs Kilometer lange Schlauchleiter legen. Auch Drehleitern kamen zum Einsatz.

Die Dachstühle der Gebäude brannten komplett ab. Auch durch den Einsatz des vielen Löschwassers entstand vermutlich Totalschaden. Die Polizei ging von einem Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro aus.