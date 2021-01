Nach mehreren Bränden in den letzten Wochen hat die Polizei eine 41-Jährige vorläufig festgenommen. Die Frau steht nach Angaben der Polizei Ulm im Verdacht, in Biberach mehrere Feuer gelegt zu haben. Unter anderem brannten eine Scheune und mehrere Autos. Zuletzt stand am Sonntag ein Auto in der Riedlinger Straße in Flammen. Einer Polizeistreife fiel die Verdächtige in der Nähe des Brandortes auf, die sich dort versteckte.

Brände in Biberach: Die Verdächtige sitzt in Haft

Die Beamten nahmen die Frau daraufhin fest. Am Montag erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Biberach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Haftbefehl gegen die 41-Jährige. Sie sitzt nun im Gefängnis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach dauern an. Der Sachschaden liegt bei rund 250.000 Euro.