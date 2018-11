Senden Fehlalarm in Asylbewerberheim

Senden / mäh

Im Asylbewerberheim in der Haydnstraße in Senden ist am Samstagabend missbräuchlich ein Brandalarm ausgelöst worden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage mitteilte, ging der Alarm am Samstag gegen 20.30 Uhr ein. Zahlreiche Rettungskräfte – Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz – rückten in der Haydnstraße an. Nach einem Rundgang der Feuerwehrleute durch das Gebäude war schnell klar: Es gab nirgends eine Rauchenwicklung geschweige denn ein Feuer, die Rettungskräfte konnten daher wieder abrücken. Wegen des mißbräuchlichen Gebrauchs des Notrufs wurde laut Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

