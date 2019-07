In den letzten Tagen haben Unbekannte in Laichingen und Westerheim falsche 50-Euro-Banknoten in den Umlauf gebracht. Am Samstag hatte in Feldstetten ein Unbekannter bei einer Veranstaltung mit Falschgeld bezahlt. Bemerkt hatte es der Veranstalter erst, als er das Geld zur Bank brachte. Letzte Woche tauchten auch in Geschäften in Westerheim und Laichingen falsche 50-Euro-Banknoten auf: In Westerheim, und in Laichingen bezahlten Unbekannte mit einem "falschen Fuffziger".

Die Polizei ermittelt jetzt und rät, bei einem Verdacht auf Falschgeld sich:

- zunächst ruhig zu verhalten,

- den "Verausgabern" des falschen Geldes zu sagen, dass der

Schein nicht angenommen werden kann,

- das Aussehen der Person, mögliche Fahrzeuge und Kennzeichen

genau einzuprägen

- und unverzüglich die Polizei zu verständigen.

