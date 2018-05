Illertissen / swp

Eine Portion Glück hatte offenbar ein Fallschirmspringer, der auf dem Flugplatz bei Illertissen verunglückt ist. Nach Mitteilung der Polizei hatte er am Freitagvormittag bei der Landung seine Geschwindigkeit und den Abstand zum Boden falsch eingeschätzt und war hart aufgeschlagen. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. In Illertissen fand von Freitag bis Sonntag ein internationaler Wettbewerb im „Speed Skydiving“ statt.