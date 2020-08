Die 60 Jahre alte Fahrerin habe auf der Autobahn 8 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto sei am Samstag im Landkreis Günzburg zunächst gegen eine Betongleitwand geprallt und habe sich im Anschluss überschlagen. Die Fahrerin kam mit schweren, die zwei Mitfahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weshalb die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.