In der Nacht zum Mittwoch gegen 1.15 Uhr war der 59-jährige Taxifahrer mit seinem Fahrgast in Ulm auf der B10 in der Nähe des Hindenburgrings unterwegs. Plötzlich griff der Fahrgast an und schlug auf den Fahrer ein. Dieser stoppte sofort - der Angreifer flüchtete.

Taxifahrer alarmiert Polizei nach Angriff

Nicht weit entfernt befand sich eine Polizeistreife. Der Taxifahrer schilderte den Beamten kurz, was passiert war und konnte ihnen den flüchtenden Mann noch zeigen. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf - und leiteten eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Angreifer ein. Eine weitere Polizeistreife entdeckte den Flüchtigen und nahm ihn fest. Der 53-Jährige war stark betrunken und musste mit aufs Polizeirevier.

Rettungsdienst bringt verletzten Taxifahrer in Krankenhaus

Der Taxifahrer wurde durch den Angriff verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Fahrgast hat sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu verantworten.