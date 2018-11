Laichingen / jos

Bei einem Unfall in der Weite Straße in Laichingen sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein 19-Jähriger um 15.40 Uhr mit seinem Daimler in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er missachtete die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin, die von der Straße „Im Trieb“ einbiegen wollte. Die 22-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer, ihre Beifahrerin und die beiden Insassen des Daimler leicht verletzt.