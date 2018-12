Roggenburg Fahrerflucht und 15.000 Euro Schaden

Roggenburg / swp

Eine Frau ist bei einem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt worden.

Weil sich die Autos einer 52-Jährigen und eines Unbekannten am Außenspiegel berührt haben, ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen Ingstetten und Deisenhausen gekommen. Die 52-Jährige erschrak bei der Berührung und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr zunächst auf einer Böschung an der Fahrbahn entlang, um diese dann erneut zu überqueren und anschließend rund 15 Meter neben der Fahrbahn im Wald zum Stillstand zu kommen. Bei dem Aufprall auf einen Baum erlitt die Fahrerin leichtere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Sachschaden an ihrem Auto schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Der Fahrer des anderen Wagens fuhr einfach weiter. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 0 73 09 / 9 65 50 entgegen.

